Il nuovo taglio di Hailey Bieber è da sballo: la foto ha fatto il giro del web (Di domenica 26 marzo 2023) Il nuovo taglio sfoggiato dalla moglie di Justin Bieber ha lasciato a bocca aperta i fan. Scopriamolo insieme. Hailey Baldwin è tornata nuovamente sotto i riflettori soprattutto la celebre faida… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 26 marzo 2023) Ilsfoggiato dalla moglie di Justinha lasciato a bocca aperta i fan. Scopriamolo insieme.Baldwin è tornata nuovamente sotto i riflettori soprattutto la celebre faida… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... itsangelax_ : Comunque col nuovo taglio mi sento come se avessi 'my shit together' ? - SIENANEWS : Colle Val d'Elsa, taglio del nastro per il nuovo ufficio turistico... - epidamno : @_Paolo_Bruni_ @ArturoB23022138 Qualcuno di voi non ha mai avuto a che fare con degli psicopatici che da una foto d… - melli_tpwk_ : beh vedo che l’abbiamo presa tutti bene questo nuovo taglio di Carlos - DonoraticoN : Che figa la Cele col nuovo taglio #amici22 -