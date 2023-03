Il Napoli scende in…spiaggia! Ecco il primo stabilimento balneare addobbato a festa con i cartonati dei calciatori (FOTO) (Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiA Napoli e dintorni si fa a gara a chi tira fuori l’idea più originale per i festeggiamenti dello Scudetto. Ed Ecco che nasce il primo stabilimento balneare della provincia partenopea ad essere interamente dedicato ai colori azzurri. Accade a Bacoli, nei Campi Flegrei, sul litorale di Miliscola. Qui i titolari del Lido Saturday hanno voluto anticipare i festeggiamenti per la vittoria del terzo Scudetto con bandiere dedicate al Napoli e Maradona, ma anche festoni tra le palme ed i cartonati dei calciatori ad accompagnare i visitatori sulla spiaggia. All’ingresso c’è la coppia formata da Osimhen e Kvaratskhelia ad accogliere le persone. All’interno e lungo il percorso che porta alla spiaggia i cartonati di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAe dintorni si fa a gara a chi tira fuori l’idea più originale per i festeggiamenti dello Scudetto. Edche nasce ildella provincia partenopea ad essere interamente dedicato ai colori azzurri. Accade a Bacoli, nei Campi Flegrei, sul litorale di Miliscola. Qui i titolari del Lido Saturday hanno voluto anticipare i festeggiamenti per la vittoria del terzo Scudetto con bandiere dedicate ale Maradona, ma anche festoni tra le palme ed ideiad accompagnare i visitatori sulla spiaggia. All’ingresso c’è la coppia formata da Osimhen e Kvaratskhelia ad accogliere le persone. All’interno e lungo il percorso che porta alla spiaggia idi ...

