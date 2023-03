(Di domenica 26 marzo 2023) Una partita a poker ma senza bluff e con nel piatto centinaia di milioni di euro oltre al futuro del calcioese. La vicenda intorno al nuovodiha preso le sembianze di una sfida con tre protagonisti in gioco. Erano due fino all'inizio di questo 2023, poi lo strappo di Gerry Cardinale che ha scelto per il suola strada solitaria staccandosi dai cugini e rivali dell'ha disegnato un nuovo scenario e mischiato le carte. Con la speranza per RedBird e la proprietà rossonera di accelerare i tempi e arrivare a una conclusione dopo aver trascorso quattro anni in un logorante confronto con la politicaese, ma anche con il rischio di buttare via il lavoro faticosamente fatto magari per ricominciare daccapo. Semplicemente spostandosi di ...

Commenta per primo L'Arsenal si è messo sulle tracce di Lucas Paquetà . A rivelarlo è TeamTalk . Il brasiliano ex Milan piace molto ad Arteta: in questa stagione, in Premier League, il 25enne ha totalizzato 18 presenze col West Ham coronato da 2 gol e 2 assist.

Il Milan pensa a La Maura; l'Inter si sente tradita. Il Comune tace. Lo stadio di Milano è una soap opera Panorama

Napoli 64 gol realizzati, Inter 47 e Milan 44. Il grande percorso stagionale in Serie A dei partenopei sta evidenziano anche le grosse lacune in attacco delle milanesi, che si aspettavano ben altro re ...