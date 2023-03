Il Marocco non si ferma più | ha battuto il Brasile per la prima volta nella storia

(Di domenica 26 marzo 2023) Ilhail2-1. A Tangeri serata storica per il calcio in generale e per il calcio africano. Anche se ormai dopo la semifinale raggiunta al Mondiale in Qatar, ilnon è più una sorpresa. Scrive Le Parisien: Avrebbero potuto sognare un ritrovo più bello? Avrebbero potuto offrire un regalo migliore a questo popolo? Sulla scia di una storica Coppa del Mondo, i giocatori delhanno continuato a surfare l’onda del Qatar, supportati da un pubblico ancora pazzo di loro. (…) Ilha superato ilsabato sera davanti ai 65.000 spettatori riuniti nel grande stadio di Tangeri. Gol di Sofiane Boufal (29°) e Abelhamid Sabiri (78°). In un’atmosfera incandescente, gli uomini di Walid Regragi sono stati all’altezza dell’accoglienza che i ...

A Tangeri la Seleçao è caduta per 2-1 contro il Marocco. Decisivo il gol del sampdoriano Sabiri nel finale di match dopo la rete iniziale di Boufal e il pareggio di Casemiro. In campo anche gli ...Il Marocco, dopo il Mondiale in Qatar vissuto da protagonista, continua a stupire anche in amichevole. La squadra di Regragui, che nell’ultimo torneo iridato è arrivata fino alle semifinali dopo aver ...