'Il Liverpool non riscatterà Arthur: futuro lontano dalla Juve' (Di domenica 26 marzo 2023) Il futuro di Arthur Melo sarà lontano sia dal Liverpool che dalla Juventus . Questo quanto affermato dal sito spagnolo Sport. Il centrocampista brasiliano, arrivato in Inghilterra nell'ultima sessione ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 marzo 2023) IldiMelo saràsia dalchentus . Questo quanto affermato dal sito spagnolo Sport. Il centrocampista brasiliano, arrivato in Inghilterra nell'ultima sessione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... edicolasportiva : 'Il Liverpool non riscatterà Arthur: futuro lontano dalla Juve' - AcmBender : @jeanpauldl1998 Si ma Benzema è diventato una bestia a 34 anni dai Suarez è stato un cannibale dall'ajax, al Liverp… - sportli26181512 : 'Il #Liverpool non riscatterà #Arthur: futuro lontano dalla Juve': Secondo il sito spagnolo Sport, c'è una nuova cl… - xmx_sava : @mikebuhagiar91 @wazzaCN @DucaAndrea85 Mi correggo. Il Liverpool sarebbe comunque un pt dietro anche vincendole ent… - mikebuhagiar91 : @xmx_sava @wazzaCN @DucaAndrea85 Non sono alibi. Alibi per cosa ? Per essere attaccato allo United e davanti al Liv… -

'Il Liverpool non riscatterà Arthur: futuro lontano dalla Juve' ... non ha mai convinto Klopp . Complice anche diversi infortuni che l'hanno costretto a giocare spesso con le squadre giovanili del Liverpool: meno di un quarto d'ora in Champions League contro il ... Inghilterra, Foden operato di appendicite salta l'Ucraina Non si conoscono i tempi di recupero e se potrà essere in campo contro il Liverpool alla ripresa del campionato ma trapela ottimismo per il match contro il Bayern di Champions. In Nazionale non è ... Calcio: Mancity. Foden operato appendicite, salterà sfida con Liverpool Foden "non sarà disponibile per la partita di Premier League di questo fine settimana in casa contro il Liverpool e non è certo in questa fase per quanto tempo non sarà a disposizione", ha scritto il ... ...ha mai convinto Klopp . Complice anche diversi infortuni che l'hanno costretto a giocare spesso con le squadre giovanili del: meno di un quarto d'ora in Champions League contro il ...si conoscono i tempi di recupero e se potrà essere in campo contro ilalla ripresa del campionato ma trapela ottimismo per il match contro il Bayern di Champions. In Nazionaleè ...Foden "sarà disponibile per la partita di Premier League di questo fine settimana in casa contro ilè certo in questa fase per quanto temposarà a disposizione", ha scritto il ... "Il Liverpool non riscatterà Arthur: futuro lontano dalla Juve" Corriere dello Sport La Roma pensa a Schuurs, ma il Liverpool fa sul serio Quanti occhi su Perr Schuurs Perr Schuurs è finito nel mirino delle big d’Italia e d’Europa. Il difensore del Torino è arrivato solo l’estate scorsa alla corte di Cairo, ma le sue prestazioni hanno at ... La Roma pensa a Schuurs, ma concorrenza e prezzo sono alle stelle: Liverpool in pole Il centrale olandese del Torino piace a tutti i top club italiani, ma soprattutto alle big estere tra cui le inglesi e non solo: il prezzo può arrivare a 50 milioni ... Quanti occhi su Perr Schuurs Perr Schuurs è finito nel mirino delle big d’Italia e d’Europa. Il difensore del Torino è arrivato solo l’estate scorsa alla corte di Cairo, ma le sue prestazioni hanno at ...Il centrale olandese del Torino piace a tutti i top club italiani, ma soprattutto alle big estere tra cui le inglesi e non solo: il prezzo può arrivare a 50 milioni ...