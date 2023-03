Il Libano si è svegliato in due fasce orarie diverse (Di domenica 26 marzo 2023) Il primo ministro ha stabilito che l'ora legale entrerà in vigore il 20 aprile anziché oggi: molti però non stanno rispettando la decisione e nel paese c'è un gran caos Leggi su ilpost (Di domenica 26 marzo 2023) Il primo ministro ha stabilito che l'ora legale entrerà in vigore il 20 aprile anziché oggi: molti però non stanno rispettando la decisione e nel paese c'è un gran caos

