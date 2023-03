Il grande ritorno di Renato Brunetta: sarà presidente del Cnel (ma senza stipendio) (Di domenica 26 marzo 2023) Si prepara un grande ritorno nella politica italiana. È quello di Renato Brunetta, che aveva dato addio alla politica con un annuncio durante il meeting di Cernobbio. Dopo aver fatto anche sapere che non si sarebbe candidato alle elezioni del 25 settembre. Ma il consiglio dei ministri in programma martedì prossimo è pronto a nominarlo presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Anche se, fa sapere Repubblica, Brunetta sarà un presidente senza stipendio. E non potrà nemmeno insediarsi subito. Perché la norma (la legge 936 del 1986, che ebbe come relatore l’attuale presidente Mattarella) prevede che il presidente debba aspettare l’insediamento dei nuovi consiglieri. E ... Leggi su open.online (Di domenica 26 marzo 2023) Si prepara unnella politica italiana. È quello di, che aveva dato addio alla politica con un annuncio durante il meeting di Cernobbio. Dopo aver fatto anche sapere che non si sarebbe candidato alle elezioni del 25 settembre. Ma il consiglio dei ministri in programma martedì prossimo è pronto a nominarlodel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Anche se, fa sapere Repubblica,un. E non potrà nemmeno insediarsi subito. Perché la norma (la legge 936 del 1986, che ebbe come relatore l’attualeMattarella) prevede che ildebba aspettare l’insediamento dei nuovi consiglieri. E ...

