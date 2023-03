Il gol di Turone? Viaggio nel sociale | stasera in tv

(Di domenica 26 marzo 2023) La Storia andò così. Ed è ancora oggi una ferita mai rimarginata per alcuni, per altri resta un fatto sportivo da raccontare anche quarant'anni dopo con la stessa originalità e dovizia di particolari. ...

Nasce così - non ora e non oggi - "Erdeera bono" , documentario di Aurora film e Rai Cinema , per la regia di Francesco Micciché e Lorenzo Rossi Espagnet , che stasera andrà in onda in ...Commenta per primo Questa sera, dopo Malta - Italia , sarà trasmesso su Rai Uno ' Erdeera bono ', il film documentario che ricostruisce, a quarantadue anni di distanza, quanto accadde il 10 maggio 1981. Durante uno Juventus - Roma decisivo per lo scudetto , Maurizio ..."Erdeera bono" , il film - documentario sulnegato al difensore della Roma Mauriziodurante un Juventus - Roma del 10 maggio 1981, partita decisiva per lo scudetto, alla terz'...

Le teche Rai in questo senso sono una miniera affollata e preziosissima di immagini uniche. Nasce così - non ora e non oggi - "Er gol de Turone era bono", documentario di Aurora film e Rai Cinema, per ...