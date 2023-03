Il gol di Turone | su RaiUno lo speciale su Juve-Roma del 1981

(Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – Unosul celeberrimo gol di. Stasera, dopo Malta-Italia valida per le qualificazioni a Euro 2024, alle 23.05 va in onda su‘Er gol deera bono’, per la regia di Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet. Il documentario torna, a oltre 40 anni dall’episodio, sul gol annullato allasul campo dellantus. E’ il 10 maggio dele allo stadio Comunale di Torino si giocantus-a tre giornate dalla fine del campionato di Serie A, con lantus a 39 punti, laa 38, e la vittoria che vale due punti. Laè in 10 per l’espulsione di Furino. Nel finale, lasembra sbloccare il risultato con il colpo di ...

Nasce così - non ora e non oggi - "Er gol de Turone era bono", documentario di Aurora film e Rai Cinema, per la regia di Francesco Micciché e Lorenzo Rossi Espagnet, che stasera andrà in onda in... Questa sera, dopo Malta - Italia, sarà trasmesso su Rai Uno 'Er gol de Turone era bono', il film documentario che ricostruisce, a quarantadue anni di distanza, quanto accadde il 10 maggio 1981. Durante uno Juventus - Roma decisivo per lo scudetto, Maurizio Turone segnò un gol che fu annullato.

Andrà in onda questa sera su Rai 1, subito dopo il match tra Malta e Italia, il film documentario "Er gol de Turone era bono", ovvero uno speciale che ricostruisce uno degli episodi più controversi della storia del calcio italiano.