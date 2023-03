Il fratello di Amrabat: «La Fiorentina ha detto no alle offerte di United, Barcellona e Chelsea» (Di domenica 26 marzo 2023) Il fratello di Sofyan Amrabat, Nordin, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Vottbal Primeur parlando delle voci di mercato che hanno interessato il centrocampista della Fiorentina a gennaio. Ha detto che il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rifiutato le offerte di tre club europei. “Il presidente Commisso, aveva detto durante la Coppa del Mondo che non avrebbe venduto Sofyan ma pensavo lo avesse detto solo per alzare la posta. C’era molto interesse su Sofyan, ma lui voleva partire solo per una squadra di alto livello. Abbiamo ricevuto molti sondaggi dall’Inghilterra e quei club potrebbero anche pagare sostanziali quote di trasferimento. Posso citare tre club che sono stati davvero concreti negli ultimi giorni: il Manchester ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 marzo 2023) Ildi Sofyan, Nordin, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Vottbal Primeur parlando delle voci di mercato che hanno interessato il centrocampista dellaa gennaio. Hache il presidente della, Rocco Commisso, ha rifiutato ledi tre club europei. “Il presidente Commisso, avevadurante la Coppa del Mondo che non avrebbe venduto Sofyan ma pensavo lo avessesolo per alzare la posta. C’era molto interesse su Sofyan, ma lui voleva partire solo per una squadra di alto livello. Abbiamo ricevuto molti sondaggi dall’Inghilterra e quei club potrebbero anche pagare sostanziali quote di trasferimento. Posso citare tre club che sono stati davvero concreti negli ultimi giorni: il Manchester ...

