"Il David è pornografia": l'ultima balla della cancel culture (Di domenica 26 marzo 2023) Si sente sempre più spesso parlare di “cancel culture”, espressione che ormai “fa tendenza”, per usare un termine moderno. E se non persegui questa filosofia di vita sei subito etichettato come il retrogrado, quello che non capisce che il mondo si è evoluto e tu sei rimasto al palo. Una sorta di nuove religione “politicamente corretta”, che fonda le sue radici nel moralismo applicato alla censura. Un vero e proprio ostracismo in cui qualcuno o qualcosa viene espulso dal circuito sociale perché si ritiene abbia agito in modo discutibile e controverso. È ciò che è accaduto nella Florida statunitense governata da Ron De Santis. Quella dove si registrano centinaia di licenziamenti per gli insegnanti che si rifiutano di chiamare con pronome plurale “neutro” chi si trova in aula per studiare o per mandarli nel bagno che “percepiscono”. Una schieradi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Si sente sempre più spesso parlare di “”, espressione che ormai “fa tendenza”, per usare un termine moderno. E se non persegui questa filosofia di vita sei subito etichettato come il retrogrado, quello che non capisce che il mondo si è evoluto e tu sei rimasto al palo. Una sorta di nuove religione “politicamente corretta”, che fonda le sue radici nel moralismo applicato alla censura. Un vero e proprio ostracismo in cui qualcuno o qualcosa viene espulso dal circuito sociale perché si ritiene abbia agito in modo discutibile e controverso. È ciò che è accaduto nella Florida statunitense governata da Ron De Santis. Quella dove si registrano centinaia di licenziamenti per gli insegnanti che si rifiutano di chiamare con pronome plurale “neutro” chi si trova in aula per studiare o per mandarli nel bagno che “percepiscono”. Una schieradi ...

