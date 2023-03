Il colpo di testa di Retegui e la zampata di Pessina | il film di Malta - Italia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #MaltaItalia Retegui va in gol con un colpo di testa! - dany12789 : 'Credo nelle sensazioni a pelle, nel colpo di fulmine, nell’istinto… Credo in tutto quello che il mio corpo sceglie… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #MaltaItalia Retegui va in gol con un colpo di testa! - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: Euro2024, la rete di Retegui che sblocca il risultato di Malta-Italia al 15' Colpo di testa dell'italo-argentino sugli svilup… - RaiSport : Euro2024, la rete di Retegui che sblocca il risultato di Malta-Italia al 15' Colpo di testa dell'italo-argentino su… -

Al 52' arriva aldiRetegui ma la mira non è precisa e la palla termina alta sulla traversa. Al 57' grosso rischio per gli Azzurri: su azione di calcio d'angolo la palla balla davanti ...Vince 2 - 0 l'Italia a Malta grazie ai gol di Retegui e Pessina: per gli Azzurri primi tre punti nel girone di qualificazione a Euro ...Ed è proprio l'attaccante di origini argentine, convocato a sorpresa da Mancini, a sbloccare il match al quarto d'ora di gioco, con undiperfetto sugli sviluppi di un corner, la seconda ...

Sul calcio d’angolo successivo, nuovo pericolo per la porta degli Azzurri ma il colpo di testa è troppo centrale per impensierire il guardameta del PSG. Malta, comunque, è messa bene in campo e ...Nella seconda partita del Gruppo C delle qualificazioni ad Euro 2024, l'Italia vince a Malta 2-0. Al quarto pallone toccato, alla prima occasione a disposizione: Mateo Retegui con un colpo di testa ha ...