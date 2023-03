Il cielo dà spettacolo, cinque pianeti allineati: visibili dal 27 marzo se si guarda a occidente dopo il tramonto (Di domenica 26 marzo 2023) Il cielo dà spettacolo con l’allineamento di cinque pianeti, visibile al completo a partire dalla sera del 27 marzo. “A occidente, al calar del Sole, il cielo sta allestendo un’interessante sequenza di pianeti, che coinvolge in particolare Giove, Venere e Marte, già ben visibili, e poi Urano che vede Venere avvicinarsi prospetticamente alla sua posizione, mentre Mercurio che pian piano sta emergendo dal bagliore residuo del Sole, dopo il tramonto”, dice all’ANSA l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope. “Soltanto il 27 marzo – prosegue – Mercurio, affrancato dal bagliore solare, sarà ben visibile” e “angolarmente vicino a Giove”. Ad arricchire la ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 marzo 2023) Ildàcon l’allineamento di, visibile al completo a partire dalla sera del 27. “A, al calar del Sole, ilsta allestendo un’interessante sequenza di, che coinvolge in particolare Giove, Venere e Marte, già ben, e poi Urano che vede Venere avvicinarsi prospetticamente alla sua posizione, mentre Mercurio che pian piano sta emergendo dal bagliore residuo del Sole,il”, dice all’ANSA l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope. “Soltanto il 27– prosegue – Mercurio, affrancato dal bagliore solare, sarà ben visibile” e “angolarmente vicino a Giove”. Ad arricchire la ...

