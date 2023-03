Il cellulare di Mattia Toson era spento durante l’omicidio di Thomas Bricca ad Alatri (Di domenica 26 marzo 2023) Il cellulare di Mattia Toson, indagato per l’omicidio di Thomas Bricca ad Alatri, era spento. Per questo non è stato possibile ricostruire i suoi spostamenti nelle ore della morte del ragazzo, colpito da un colpo esploso da un coppia in sella ad uno scooter nel centro storico della cittadina in provincia di Frosinone. I carabinieri del Racis incaricati di esaminare il contenuto del suo smartphone non sono riusciti a determinare gli spostamenti attraverso le coordinate Gps che vengono memorizzate sull’apparato. Ma anche questo è un elemento che gli inquirenti ritengono interessante. Perché il ragazzo ha sempre sostenuto, nel corso degli interrogatori, di avere tenuto il cellulare acceso tutta la sera del 30 gennaio. Ma per i ... Leggi su open.online (Di domenica 26 marzo 2023) Ildi, indagato perdiad, era. Per questo non è stato possibile ricostruire i suoi spostamenti nelle ore della morte del ragazzo, colpito da un colpo esploso da un coppia in sella ad uno scooter nel centro storico della cittadina in provincia di Frosinone. I carabinieri del Racis incaricati di esaminare il contenuto del suo smartphone non sono riusciti a determinare gli spostamenti attraverso le coordinate Gps che vengono memorizzate sull’apparato. Ma anche questo è un elemento che gli inquirenti ritengono interessante. Perché il ragazzo ha sempre sostenuto, nel corso degli interrogatori, di avere tenuto ilacceso tutta la sera del 30 gennaio. Ma per i ...

