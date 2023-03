Il Cardinale Parolin riceverà la cittadinanza onoraria di Mercogliano

(Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Papa Francesco ha nominato il card. Pietro, segretario di Stato vaticano, legato pontificio per la celebrazione di apertura dell’Anno giubilare verginiano, indetto nel IX centenario della fondazione dell’Abbazia di Santa Maria in Montevergine, che si terrà domenica 28 maggio 2023, nella solennità di Pentecoste. ne dà notizia il Bollettino odierno della Sala stampa vaticana. “Conferiremo alladie il 28 maggio, giornata che segnerà l’ inizio delle celebrazioni del novecentenario del Santuario di Montevergine, gli consegneremo la chiave della città”. Così il sindaco di, Vittorio D’Alessio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... fa apparire l'opinione del Papa in contraddizione con quanto affermato anche di recente dal suo numero due, ilsegretario di Stato Pietroche aveva ricordato come " una Chiesa ...... come la costituzione di quel Consiglio sinodale formato da vescovi e laici che i cardinali...dei vari uffici di curia competenti sul tema e perfino la preoccupazione manifestata dal...Anche di recente il Papa, attraverso ilPietro, ha sostanzialmente vietato all'episcopato tedesco di modificare la dottrina e le regole finora in vigore a proprio piacimento E' sempre più ampio il solco tra la Chiesa ...

Cittadinanza onoraria: il cardinale Parolin sarà «mercoglianese» ilmattino.it

Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, sarà un cittadino di Mercogliano. La decisione è stata condivisa da tutti i capigruppo consiliari e dal sindaco ...