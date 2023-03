Il Cantante Mascherato, noia e caos: un programma che inspiegabilmente è ancora in onda | Le pillole de La Velenosa (Di domenica 26 marzo 2023) Io amici ci ho provato, ho guardato le prime due puntate del programma di Milly Carlucci, il Cantante Mascherato e sono morta dalla noia. L’idea non è male, il format sarebbe carino, ma io l’ho trovato incasinato e noioso. A parte che la Carlucci ha riciclato gran parte della gente passata da Ballando con le stelle, da Iva Zanicchi in giuria a Sara Di Vaira che si fa portavoce del pubblico a molti concorrenti mascherati che sono ex concorrenti di Ballando. Ma poi dai, è molto facile stabilire chi c’è sotto la maschera, nelle prime due puntate si sa già chi sono i concorrenti a parte 2 o 3 maschere forse. Basta pensare a degli artisti anziani e la Carlucci sicuro li ha travestiti da animali improbabili. Non voglio essere cattiva ma le prove sono a mio favore signor giudice! Infatti nella prima puntata è stata ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 26 marzo 2023) Io amici ci ho provato, ho guardato le prime due puntate deldi Milly Carlucci, ile sono morta dalla. L’idea non è male, il format sarebbe carino, ma io l’ho trovato incasinato e noioso. A parte che la Carlucci ha riciclato gran parte della gente passata da Ballando con le stelle, da Iva Zanicchi in giuria a Sara Di Vaira che si fa portavoce del pubblico a molti concorrenti mascherati che sono ex concorrenti di Ballando. Ma poi dai, è molto facile stabilire chi c’è sotto la maschera, nelle prime due puntate si sa già chi sono i concorrenti a parte 2 o 3 maschere forse. Basta pensare a degli artisti anziani e la Carlucci sicuro li ha travestiti da animali improbabili. Non voglio essere cattiva ma le prove sono a mio favore signor giudice! Infatti nella prima puntata è stata ...

