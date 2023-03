IL CANTANTE MASCHERATO, LA ROSA ROSSA È VALERIA FABRIZI: “CHE BELLA ESPERIENZA!” (Di domenica 26 marzo 2023) Tocca alla ROSA svelarsi durante la seconda puntata del CANTANTE MASCHERATO 2023, dopo il momento della maschera d’oro usufruito da Flavio Insinna. Di fronte a Milly Carlucci e al grido tormentone “Giù la maschera!”, VALERIA FABRIZI si è palesata. Le prime parole dell’attrice, la mitica Suor Costanza di “Che Dio ci aiuti”, sono state: Che BELLA esperienza, devo dire! È andata. Grazie di tutto l’affetto. E ora avanti il prossimo. Chi canterà sotto le altre maschere? Giù la maschera ? #icmROSA è #VALERIAFABRIZI! In quanti avete indovinato?#IlCANTANTEMASCHERATO #icm2023 pic.twitter.com/Iu08kA0O3P — Il CANTANTE MASCHERATO Rai1 (@IlCANTANTERai1) March ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 26 marzo 2023) Tocca allasvelarsi durante la seconda puntata del2023, dopo il momento della maschera d’oro usufruito da Flavio Insinna. Di fronte a Milly Carlucci e al grido tormentone “Giù la maschera!”,si è palesata. Le prime parole dell’attrice, la mitica Suor Costanza di “Che Dio ci aiuti”, sono state: Cheesperienza, devo dire! È andata. Grazie di tutto l’affetto. E ora avanti il prossimo. Chi canterà sotto le altre maschere? Giù la maschera ? #icmè #! In quanti avete indovinato?#Il#icm2023 pic.twitter.com/Iu08kA0O3P — IlRai1 (@IlRai1) March ...

