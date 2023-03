IL CANTANTE MASCHERATO: IL MASCHERATO PER UNA NOTTE È ALBANO CON LA FIGLIA JASMINE (Di domenica 26 marzo 2023) Anche nella seconda puntata, uno dei momenti clou è stato quello del MASCHERATO per una NOTTE. Vediamo tutto nei dettagli. Sotto la maschera si nascondevano ALBANO, già protagonista nella prima edizione sotto la maschera del Leone e la FIGLIA JASMINE. Il CANTANTE, dopo un ritrovo con Iva Zanicchi, ha ricordato la festa per i suoi 80 anni all’Arena di Verona il prossimo 18 maggio. E ora avanti con la sfida. Chi canterà sotto le altre maschere? Chi vedremo sabato prossimo sotto il Cuore? Sempre più in alto si va quando #icmCUORE canta a #IlCANTANTEMASCHERATO, chi si nasconde questa sera? ??#icm2023 pic.twitter.com/6oXacCN5XW — Il CANTANTE MASCHERATO Rai1 ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 26 marzo 2023) Anche nella seconda puntata, uno dei momenti clou è stato quello delper una. Vediamo tutto nei dettagli. Sotto la maschera si nascondevano, già protagonista nella prima edizione sotto la maschera del Leone e la. Il, dopo un ritrovo con Iva Zanicchi, ha ricordato la festa per i suoi 80 anni all’Arena di Verona il prossimo 18 maggio. E ora avanti con la sfida. Chi canterà sotto le altre maschere? Chi vedremo sabato prossimo sotto il Cuore? Sempre più in alto si va quando #icmCUORE canta a #Il, chi si nasconde questa sera? ??#icm2023 pic.twitter.com/6oXacCN5XW — IlRai1 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaRai : 'Il cantante mascherato' 2^ puntata. Con @milly_carlucci, @insinnaflavio, @frafacchinetti, Christian De Sica,… - giampiero661MJ : RT @IlCantanteRai1: Gli indizi sono aumentati e per indagare sono arrivati i rinforzi del maresciallo Cecchini alias @ninofrassicaoff ed è… - NicoloC__ : Quel tweet che diceva che Milly non ha fatto Il cantante mascherato per gli ascolti ma solo per dare materiale a Se… - IlCantanteRai1 : Gli indizi sono aumentati e per indagare sono arrivati i rinforzi del maresciallo Cecchini alias @ninofrassicaoff e… - 95_addicted : RT @reese_86: Tra l’altro Il Cantante Mascherato ha rilevazione Auditel dalle 22:13 all’1:13, ma il giochino non è servito a nulla -