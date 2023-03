IL CANTANTE MASCHERATO: I COLOMBI SONO SIMONA IZZO E RICKY TOGNAZZI (Di domenica 26 marzo 2023) Tocca a SIMONA IZZO e RICKY TOGNAZZI svelarsi in chiusura della seconda puntata del CANTANTE MASCHERATO 2023, in seguito allo spareggio COLOMBI vs Stella. Di fronte a Milly Carlucci e al grido tormentone “Giù la maschera!”, l’attrice e l’attore si SONO palesati. Le prime parole dell’amatissima coppia dello spettacolo SONO state: Intanto vi diciamo grazie perché questa giuria ha detto cose meravigliose su di noi. Tra l’altro noi dobbiamo fare anche un film. Ci siamo divertiti. Milly, grazie! E ora avanti il prossimo. Chi canterà sotto le altre maschere? Giù la maschera ?? #icmCOLOMBI SONO #SIMONAIZZO e #RICKYTOGNAZZI, lo avevate ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 26 marzo 2023) Tocca asvelarsi in chiusura della seconda puntata del2023, in seguito allo spareggiovs Stella. Di fronte a Milly Carlucci e al grido tormentone “Giù la maschera!”, l’attrice e l’attore sipalesati. Le prime parole dell’amatissima coppia dello spettacolostate: Intanto vi diciamo grazie perché questa giuria ha detto cose meravigliose su di noi. Tra l’altro noi dobbiamo fare anche un film. Ci siamo divertiti. Milly, grazie! E ora avanti il prossimo. Chi canterà sotto le altre maschere? Giù la maschera ?? #icme #, lo avevate ...

