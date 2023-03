Il Cantante Mascherato: Flavio Insinna ’smaschera’ ed elimina Rosa. Era Valeria Fabrizi (Di domenica 26 marzo 2023) Valeria Fabrizi - Cantante Mascherato Mascheramento anticipato nel corso della seconda puntata de Il Cantante Mascherato. Flavio Insinna ha infatti deciso di giocarsi la maschera d’oro e, certo della sua ipotesi, ha interrotto il percorso di Rosa,che nascondeva al suo interno Valeria Fabrizi. In base al regolamento, avendo intuito la scorsa settimana una delle identità di Cigno, ossia Sandra Milo (con Antonio Mezzancella), Insinna poteva infatti utilizzare il twist messo a disposizione dal programma per cercare di smascherare subito la maschera che, a suo dire, aveva azzeccato. Per questo ha fatto il nome di Valeria Fabrizi, risolvendo di fatto ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 26 marzo 2023)Mascheramento anticipato nel corso della seconda puntata de Ilha infatti deciso di giocarsi la maschera d’oro e, certo della sua ipotesi, ha interrotto il percorso di,che nascondeva al suo interno. In base al regolamento, avendo intuito la scorsa settimana una delle identità di Cigno, ossia Sandra Milo (con Antonio Mezzancella),poteva infatti utilizzare il twist messo a disposizione dal programma per cercare di smascherare subito la maschera che, a suo dire, aveva azzeccato. Per questo ha fatto il nome di, risolvendo di fatto ...

