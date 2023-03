Il Cantante Mascherato: Flavio Insinna ’smaschera’ ed elimina la ‘Rosa’ Valeria Fabrizi. Fuori anche i ‘Colombi’ Simona Izzo e Ricky Tognazzi (Di domenica 26 marzo 2023) Valeria Fabrizi - Cantante Mascherato Doppio smascheramento nel corso della seconda puntata de Il Cantante Mascherato. Flavio Insinna ha infatti deciso di giocarsi la maschera d’oro e, azzeccando la sua ipotesi, ha interrotto il percorso di Rosa, che nascondeva al suo interno Valeria Fabrizi. Ricky Tognazzi e Simona Izzo, nascosti sotto i Colombi, hanno perso invece lo scontro finale con Stella e hanno dovuto salutare il pubblico dello show del sabato sera di Rai 1. Per quanto riguarda l’eliminazione di Rosa, avendo intuito la scorsa settimana una delle identità di Cigno, ossia Sandra Milo (con Antonio Mezzancella), ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 26 marzo 2023)Doppio smascheramento nel corso della seconda puntata de Ilha infatti deciso di giocarsi la maschera d’oro e, azzeccando la sua ipotesi, ha interrotto il percorso di Rosa, che nascondeva al suo interno, nascosti sotto i Colombi, hanno perso invece lo scontro finale con Stella e hanno dovuto salutare il pubblico dello show del sabato sera di Rai 1. Per quanto riguarda l’zione di Rosa, avendo intuito la scorsa settimana una delle identità di Cigno, ossia Sandra Milo (con Antonio Mezzancella), ...

