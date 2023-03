“Il Cantante Mascherato” | è successo davanti a tutti | cos’ha fatto Christian De Sica

Leggi su tvzap

(Di domenica 26 marzo 2023) News Tv. Nella seconda puntata de Il, in onda ieri sabato 25 marzo 2023,Deè stato tra i protagonisti della serata. Il celebre attore romano è entrato a far parte della squadra di Milly Carlucci nella quarta edizione del programma di Rai1. Dericopre il ruolo di investigatore insieme a Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Si tratta di un ritorno sul piccolo schermo a distanza di anni. Tempo fa aveva partecipato a Tale e Quale Show, dove Carlo Conti ha avuto la fortuna di averlo nel ruolo di giudice. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Cambia tutto”. Terremoto Rai, traslochi e cancellazioni per Bortone, Fialdini, Setta, Matano: i dettagli Leggi anche: Rai, novità nella prossima stagione televisiva: cosa succede a “La Vita ...