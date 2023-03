Il calcio diventa inclusione, la storia di Liberi Nantes: “Dall’abbandono è nata una squadra di migranti. Il quartiere è ricettivo, la politica no” (Di domenica 26 marzo 2023) Recuperare un campo abbandonato e costruire dal nulla una squadra di calcio con rifugiati e richiedenti asilo. Azioni concrete e per tutti, contro ogni discriminazione. Liberi Nantes è un’associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, indipendente, laica, apolitica e basata sul volontariato, nata a Roma nel 2007. Tra le attività proposte dall’associazione: calcio femminile e maschile, touch rugby, escursionismo e trekking urbano, insegnamento della lingua italiana attraverso lo sport. Ne abbiamo parlato con Alberto Urbinati, co-fondatore e presidente. Com’è nata l’associazione?Nasce in modo spontaneo nel 2007 da un gruppo di ragazzi che frequentavano gli stadi e che lì trovavano un terreno fertile in cui venivano coltivati istinti razzisti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Recuperare un campo abbandonato e costruire dal nulla unadicon rifugiati e richiedenti asilo. Azioni concrete e per tutti, contro ogni discriminazione.è un’associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, indipendente, laica, ae basata sul volontariato,a Roma nel 2007. Tra le attività proposte dall’associazione:femminile e maschile, touch rugby, escursionismo e trekking urbano, insegnamento della lingua italiana attraverso lo sport. Ne abbiamo parlato con Alberto Urbinati, co-fondatore e presidente. Com’èl’associazione?Nasce in modo spontaneo nel 2007 da un gruppo di ragazzi che frequentavano gli stadi e che lì trovavano un terreno fertile in cui venivano coltivati istinti razzisti ...

