IFAB, ecco le nuove regole 2023/24: dai rigori ai festeggiamenti, le novità (Di domenica 26 marzo 2023) Onnuove regole in arrivo per il calcio mondiale, a partire dalla stagione 2023/24. L’IFAB, l’organo internazionale che decide le regole del gioco del calcio, ha infatti ufficializzato le nuove norme per la prossima stagione, con diverse modifiche relative tra gli altri temi per quanto riguarda il comportamento dei portieri sui calci di rigore e il tema L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 26 marzo 2023) Onin arrivo per il calcio mondiale, a partire dalla stagione/24. L’, l’organo internazionale che decide ledel gioco del calcio, ha infatti ufficializzato lenorme per la prossima stagione, con diverse modifiche relative tra gli altri temi per quanto riguarda il comportamento dei portieri sui calci di rigore e il tema L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie IFAB, ecco le nuove regole 2023/24: dai rigori ai festeggiamenti, le novità: OnNuove regole in… - infoitsport : Regolamento IFAB: ecco i cambiamenti che entreranno in vigore dal 2023/2024 - infoitsport : IFAB, cambiamenti a partire da luglio: ecco le nuove regole - CalcioNews24 : Ecco i cambiamenti che entreranno presto in vigore anche in #SerieA - milansette : Regolamento IFAB: ecco i cambiamenti per il 2023/24 -