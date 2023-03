Ielpo | E' difficile trovare un modo per arginare questo Napoli | ha distrutto tutti

(Di domenica 26 marzo 2023) Mario, ex portiere del Milan, è intervenuto a MilanNews.it, ecco le sue parole: “Ilhain campionato con un paio di eccezioni, hain Champions senza eccezioni. Dunque vuol dire che non c’è proprio una soluzione precisa. I due atteggiamenti che si possono utilizzare sono che o non li fai giocare e fai un pressing asfissiante molto alto che però ti espone una volta che ti superano a concedere spazi all’avversario, oppure ti mettidietro ad aspettare ma ilrimarrebbe comunque pericoloso perchè ha uno come Osimhen che fa gol sempre, anche con le palle sporche.unper...

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it della sfida dei rossoneri contro il Napoli di Champions League: “Il Napoli ha distrutto tutti in campionato con un paio di e ...“Il Napoli ha distrutto tutti in campionato con un paio di eccezioni, ha distrutto tutti in Champions senza eccezioni".