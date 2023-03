Idea Regalo per LEI (Di domenica 26 marzo 2023) Dovete fare un Regalo alla vostra Lei per un’occasione speciale? La Lady in questione è amante della Moda? Allora cosa aspettate a comprare un vestito di TATIANA ROBLES? Abbinato a delle calzature PANCORA e a bigiotteria handmade Colombiana? Punta Cana, 17/03/2023 Il negozio di abbigliamento Ututuy, nella piazza di Green Village (Punta Cana), venerdì 17, nonostante la scaramanzia, si è colorato di artigianato colombiano, con vari articoli di bigiotteria verdi, rossi, rosa, mix di colori e il classico color oro, con delle forme stravaganti mantenendo una certa classe. Tra i vari oggetti esposti non potevano mancare le calzature Pancora, con uno stile completamente differente da ciò che si trova sul mercato grazie ai suoi disegni e colori. Totalmente artigianali e fatti a mano con materiali colombiani di prima qualità. Una collezione ispirata alla fauna e alla ... Leggi su moltouomo (Di domenica 26 marzo 2023) Dovete fare unalla vostra Lei per un’occasione speciale? La Lady in questione è amante della Moda? Allora cosa aspettate a comprare un vestito di TATIANA ROBLES? Abbinato a delle calzature PANCORA e a bigiotteria handmade Colombiana? Punta Cana, 17/03/2023 Il negozio di abbigliamento Ututuy, nella piazza di Green Village (Punta Cana), venerdì 17, nonostante la scaramanzia, si è colorato di artigianato colombiano, con vari articoli di bigiotteria verdi, rossi, rosa, mix di colori e il classico color oro, con delle forme stravaganti mantenendo una certa classe. Tra i vari oggetti esposti non potevano mancare le calzature Pancora, con uno stile completamente differente da ciò che si trova sul mercato grazie ai suoi disegni e colori. Totalmente artigianali e fatti a mano con materiali colombiani di prima qualità. Una collezione ispirata alla fauna e alla ...

