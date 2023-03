Idaho: governatore firma legge che consente l’esecuzione tramite fucilazione (Di domenica 26 marzo 2023) Il governatore dell’Idaho Brad Little ha firmato una legge consente l’esecuzione tramite fucilazione. L’Idaho diventa il quinto Stato americano ad avere un plotone di esecuzione. governatore dell’Idaho firma legge che consente l’esecuzione tramite fucilazione Il governatore dell’Idaho Brad Little ha firmato una legge che consente l’esecuzione mediante fucilazione. Little ha detto in una lettera Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 marzo 2023) Ildell’Brad Little hato una. L’diventa il quinto Stato americano ad avere un plotone di esecuzione.dell’cheIldell’Brad Little hato unachemediante. Little ha detto in una lettera

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitestero : Idaho: governatore firma legge che consente l’esecuzione tramite fucilazione - Varco001 : RT @OizaQueensday: Idaho: il governatore firma legge per legittimare plotoni di esecuzione al posto dell’iniezione letale (laddove non sia… - Billa42_ : Idaho: governatore firma legge che consente l’esecuzione tramite fucilazione - AmigCallisto : RT @OizaQueensday: Idaho: il governatore firma legge per legittimare plotoni di esecuzione al posto dell’iniezione letale (laddove non sia… - salvatore_irato : RT @OizaQueensday: Idaho: il governatore firma legge per legittimare plotoni di esecuzione al posto dell’iniezione letale (laddove non sia… -