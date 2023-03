Ibrahimovic si allena con la telecamerina: ecco com'è essere lui (Di domenica 26 marzo 2023) Dal ritiro della nazionale svedese, ecco l'ultimo video di Zlatan Ibrahimovic, che si è allenato indossando una telecamerina: \''Non potrete mai ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 26 marzo 2023) Dal ritiro della nazionale svedese,l'ultimo video di Zlatan, che si èto indossando una: \''Non potrete mai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Ibrahimovic non si allena con la Svezia, rischio forfait contro il Napoli Ibra ha avvertito un leggero fastidio, a… - RadioRossonera : Allerta in casa #Milan ?? Problema fisico per #Ibrahimovic: le ultime ?? - MilanPress_it : #Ibrahimovic si allena a parte: le parole del ct Andersson sulle sue condizioni ??? - Moro64476241 : RT @SimoNoveOtto: praticamente secondo il Milan Twitter l'anno prox Conte allena la difesa, Nagelsmann il centrocampo, Ibrahimovic l'attacc… - LucaRubiconti : RT @SimoNoveOtto: praticamente secondo il Milan Twitter l'anno prox Conte allena la difesa, Nagelsmann il centrocampo, Ibrahimovic l'attacc… -