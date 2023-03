Ibrahimovic non si allena con la Svezia, rischio forfait contro il Napoli (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo Kalulu, il Milan è in ansia anche per Ibrahimovic. I media scandinavi infatti riportano dell’assenza dell’attaccante 41enne all’ultimo allenamento della selezione svedese. Ibrahimovic avrebbe avvertito un fastidio muscolare che, secondo quanto riportato da Express, sarebbe comunque di lieve entità. Per questo motivo avrebbe svolto un allenamento personalizzato. L’attaccante è entrato dalla panchina al 28? del secondo tempo nell’ultima partita contro il Belgio, valida per le qualificazioni a Euro 2024. Domani la Svezia sfiderà l’Azerbaijan alla Friends Arena di Solna, fischio d’inizio alle ore 20.45. Condizioni dello svedese da rivalutare nelle prossime ore, come per Pierre Kalulu, il giovane francese che ha abbandonato il ritiro dell’Under 21. Ibra è tornato a giocare dopo un ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo Kalulu, il Milan è in ansia anche per. I media scandinavi infatti riportano dell’assenza dell’attaccante 41enne all’ultimomento della selezione svedese.avrebbe avvertito un fastidio muscolare che, secondo quanto riportato da Express, sarebbe comunque di lieve entità. Per questo motivo avrebbe svolto unmento personalizzato. L’attaccante è entrato dalla panchina al 28? del secondo tempo nell’ultima partitail Belgio, valida per le qualificazioni a Euro 2024. Domani lasfiderà l’Azerbaijan alla Friends Arena di Solna, fischio d’inizio alle ore 20.45. Condizioni dello svedese da rivalutare nelle prossime ore, come per Pierre Kalulu, il giovane francese che ha abbandonato il ritiro dell’Under 21. Ibra è tornato a giocare dopo un ...

