I Santi di Lunedì 27 Marzo 2023 (Di domenica 26 marzo 2023) San RUPERTO Vescovo † 27 Marzo 718Originario dell'Irlanda, figlio di una famiglia di origini nobili, Ruperto è il patrono di Salisburgo. Dopo aver ricevuto una formazione monastica irlandese, infatti, attorno al 700 si recò in Baviera dove si dedicò alla predicazione e alla testimonianza monastica itinerante, ottenendo buoni risultati a Regensburg e Lorch. Con l'appoggio del conte Theodo di Baviera, Ruperto fondò prima una chiesa dedicata a san Pietro sul lago Waller e poi un monastero sul fiume Salzach, nei pressi dell'…www.Santiebeati.it/dettaglio/47350 San SUAIRLECH Vescovo irlandese † 750 (?)www.Santiebeati.it/dettaglio/97588 Sant' AIMONE DI HALBERSTADT Vescovo m. 27 Marzo 853www.Santiebeati.it/dettaglio/47450 Sant' AUGUSTA DI SERRAVALLE Vergine e martire Serravalle (Vittorio ...

