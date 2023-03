I migliori album degli Aerosmith: il debutto, Toys In The Attic, Permanent Vacation e tanti altri (Di domenica 26 marzo 2023) Nei migliori album degli Aerosmith c’è tutta l’evoluzione di una band che ha scritto una delle parti più importanti dell’hard rock e del glam rock. Complici la voce e presenza scenica di Steven Tyler e le intuizioni alla chitarra di Brad Whitford, gli Aerosmith sono l’iguana glitterata che non ha mai cercato compromessi, solo estremità per liberarsi in ballate struggenti ed esplosioni di groove che ancora oggi fanno scuola, e tanta. Aerosmith (1973) Aerosmith è il disco di debutto della band e contiene Dream On, una ballata intensa e impreziosita dalle capacità vocali di Tyler. Nel 2003 Eminem l’ha campionata per il suo singolo di successo Sing For The Moment dall’album The Eminem Show, confermando l’importanza ... Leggi su optimagazine (Di domenica 26 marzo 2023) Neic’è tutta l’evoluzione di una band che ha scritto una delle parti più impordell’hard rock e del glam rock. Complici la voce e presenza scenica di Steven Tyler e le intuizioni alla chitarra di Brad Whitford, glisono l’iguana glitterata che non ha mai cercato compromessi, solo estremità per liberarsi in ballate struggenti ed esplosioni di groove che ancora oggi fanno scuola, e tanta.(1973)è il disco didella band e contiene Dream On, una ballata intensa e impreziosita dalle capacità vocali di Tyler. Nel 2003 Eminem l’ha campionata per il suo singolo di successo Sing For The Moment dall’The Eminem Show, confermando l’importanza ...

