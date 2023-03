I grandi dipinti a Verolanuova rendono evidente la tensione dell' artista verso l' infinito Una salita a Dio che si apprezza meglio ora con il nuovo restauro

Leggi su iodonna

(Di domenica 26 marzo 2023) Salire, salire, oltre la pittura, oltre lo spazioa pittura: questo era nel pensiero di Tiepolo mentre dipingeva gli infiniti teleri di, febbrilmente. Ed era come se avesse nella mente i pensierie Coplas a lo divino di Juan de la Cruz, in attesa di farsi spagnolo: «Più salivo in alto/ più il mio sguardo si offuscava,/ e la più aspra conquista/ fu opera di buio;/ ma nella furia amorosa/ ciecamente m’avventai/ così in alto, così in alto/ che raggiunsi la preda». Giambattista Tiepolo: Il sacrificio di Melchisedec, Basilica di San Lorenzo a(BS). Fino al 4 giugno si puo? ammirare da vicino La sua è una furia, incontinente e insoddisfatta, come se dovesse misurarsi con la forza creatrice di Dio: la Raccoltaa manna e Il sacrificio di Melchisedech sono i ...