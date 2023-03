(Di domenica 26 marzo 2023) Il laboratorio sociale in vicolo Bolognetti a Làbas è aperto tre pomeriggi su sette. In un anno sono venute 250 persone. Crowdfunding per le nuove attrezzature

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattoblog : Enpam, le denunce di medici e dentisti e la trasparenza che non c’è. Perché serve riformare l’ente - Nutizieri : I dentisti che curano gratis chi ha bisogno: a Bologna il primo ambulatorio odontoiatrico no-profit… - adrimarket : @giulianol Ricordiamo anche i 9 dentisti su 10 che approvano e raccomandano il dentifricio pubblicizzato al momento. Solita storia. - maanche16606518 : @ZenperZen @officialharlock @stanzaselvaggia Ma qui la figura di merda la vedi solo tu. Quello è il punto. Tutti… - frabiffy : 18:35 ho ancora 3 pazienti da vedere e indovinate chi è in ritardo? Non io eheh lo so avete sbagliato era troppo di… -

... l' Enpam , Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici e. Me ne sono già occupato in due occasioni, la prima per raccontare degli emolumenti faraonici dei suoi amministratorisiedono ...Durante l'ultimo anno di università, nel 2019, cinque studenti del corso di odontoiatria dell'Unibo sono partiti insieme per l'Argentina. Hanno viaggiato in autobus per arrivare nelle favelàs. Si sono ...L'obiettivo sarà anche quello di sensibilizzare sia la popolazione adultale famiglie più in ... mese prevenzione dentale Da oltre 30 anni Mentadent e ANDI (Associazione NazionaleItaliani)...

I dentisti che curano gratis chi ha bisogno: a Bologna il primo ambulatorio odontoiatrico no-profit La Repubblica

Durante l'ultimo anno di università, nel 2019, cinque studenti del corso di odontoiatria dell'Unibo sono partiti insieme per l'Argentina. Hanno viaggiato in autobus per arrivare nelle favelàs. Si sono ...Due consulenze dentistiche al mese per i pazienti con sindrome Down: iniziativa dell'ASM nell'ambito della Giornata mondiale dedicata ...