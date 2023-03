I coglioni di mulo | il salume irriverente | nessuno sa perché si chiama così

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 26 marzo 2023) Avete mai mangiato idi? Si tratta di untipico della città di Norcia che ha origine soprattutto nella zona di Campotosto in Abruzzo. Questofa ridere il web e ha una storia molto particolare.sa peròsi. Il nome fa pensare molte cose e ci viene da chiederci anche come sia preparato e se davvero si prodotto con la parte genitale deldelsino? (Liquida)Si tratta di un prodotto molto utilizzato in Italia con una fetta riconoscibile anche per caratteristiche. Può essere straordinario utilizzarlo sia per antipasti che per aperitivi. Inoltre si può mangiare sia ...