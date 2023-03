I cavi sottomarini al centro della battaglia tecnologica tra Usa e Cina

Leggi su formiche

(Di domenica 26 marzo 2023) Nel febbraio di quest’anno la compagnia statunitense diSubCom LLC ha cominciato la costruzione di un’infrastruttura denominata SeaMeWe-6. Quasi 20mila chilometri di, 600 milioni di dollari, per trasportare dati dal sud est asiatico (Sea) all’Europa occidentale (We), attraverso l’Africa e il Medio Oriente (Me). Dodici Paesi connessi tra Singapore e la Francia, un progetto che verrà completato nel 2025. Oltre alla grandiosità dell’opera, è interessante l’aspetto geopolitico. Tre anni fa sembrava che quel contratto sarebbe stato vinto da una compagnia cinese, la Hmn Technologies. Che aveva già vinto l’appalto per la costruzione dei, in parte anche grazie ai generosi sussidi statali di Pechino che abbassavano notevolmente i costi. L’offertasocietà cinese, 500 milioni di ...