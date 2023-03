'Ho due figli, mi vergogno di stare in campo con un arbitro come te': espulso. Il miracolo di Cordoba raccontato bene (Di domenica 26 marzo 2023) E’ il 25 gennaio del 1978. Si gioca la gara di ritorno per la finale del campionato argentino tra il TALLERES di Cordoba e l’INDEPENDIENTE.... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 marzo 2023) E’ il 25 gennaio del 1978. Si gioca la gara di ritorno per la finale del campionato argentino tra il TALLERES die l’INDEPENDIENTE....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Il sindaco Gualtieri sfida il governo: Roma registrerà figli di due mamme nati all'estero - repubblica : Gualtieri sfida il governo: Roma registrerà figli di due mamme nati all'estero - repubblica : Marito con tre figli finti e moglie cieca che ci vede: a processo i due sposi, ladri di sussidi - sportli26181512 : 'Ho due figli, mi vergogno di stare in campo con un arbitro come te': espulso. Il miracolo di Cordoba raccontato be… - ultimora_pol : #Scalfarotto risponde al tweet del capogruppo #FdI al Senato: “Appunto, #Malan. Registriamo i bambini come figli de… -