Highlights Venezia-Reggio Emilia 78-69 | Serie A1 basket VIDEO

(Di domenica 26 marzo 2023) Glie le azioni salienti di, sfida valida come ventitreesima giornata dellaA1 2022/2023 di. La gara è stata vinta dai padroni di casa con lo score di 78-69, risultato che ha permesso loro di vincere per la seconda volta consecutiva in campionato e di reagire immediatamente alla sconfitta subita in Eurocup. SportFace.

L’Umana Reyer Venezia riscatta la sconfitta di mercoledì in EuroCup e conquista due punti importanti in chiave playoff, superando 78-69 la UNAHOTELS Reggio Emilia. È a dir poco travolgente l’approccio ...Il pomeriggio di Serie B trascorso ha regalato grandi emozioni soprattutto ai vertici, per via del clamoroso ko del Frosinone.