Highlights Scafati-Trieste 93-85 | Serie A basket 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 26 marzo 2023)batte93-85 nel match valido per la 23ª giornata diA di. Torna al successodopo cinque sconfitte in fila grazie ai 20 punti di Okoye e i 18 di Logan. Non bastano ai 26 punti di Bartley per evitare il terzo ko in fila, quinto nelle ultime sei.sale a 8 vittorie e 15 sconfitte allungando su Verona, Reggiana e Napoli che sono appaiate all’ultimo posto con 7 vittorie e 15 sconfitte.resta ferma a 9 vittorie e 14 sconfitte. SportFace.