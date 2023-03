Highlights GP Portogallo 2023 MotoGP | Bagnaia perfetto | Marquez sbaglia VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 26 marzo 2023) Ilcon glidel Gran Premio deldi: a Portimao, mentretutto e rovina la sua gara e quella di altri piloti. Trionfa dunque il campione del mondo in carica, che su una Ducati di alto livello trova la prima vittoria dopo essersi preso anche la sprint del sabato. Di seguito ecco le immagini salienti. LIGHTS OUT! @ moliveira88 gets a great start! #PortugueseGP pic.twitter.com/498bz48RQv —(@) March 26,The Champ means business! @Peccoto the front! #PortugueseGP pic.twitter.com/zmRKYpCE4H —(@) March 26, ...