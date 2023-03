Highlights e gol Malta-Italia 0-2 | qualificazioni Europei 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 26 marzo 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi delleai prossimiche si disputeranno in Germania nel. Pronti via subito un brivido per i ragazzi di Mancini che si fanno sorprendere su una palla lunga e ci deve pensare Donnarumma a deviare in calcio d’angolo con un bel riflesso. L’sblocca la partita su calcio d’angolo: Tonali pennella e Retegui, tutto solo, con un bel colpo di testa fa 0-1. Poco dopo arriva il gol del raddoppio con Pessina che ci mette la zampata vincente sotto porta. L’ha anche la palla del 3-0, ma la spreca. Nel secondo tempo poche occasioni da una parte e dall’altra: una bella girata di Scamacca, e una mischia ...