Highlights Brindisi-Treviso 107-84 | basket Serie A1 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 26 marzo 2023) Glidi, sfida valida come ventitreesima giornata dellaA1di. In una sfida importante per la conquista degli ultimi posti in vista dei playoffs è la squadra pugliese a dominare e imporsi facilmente per 107-84 sulla compagina veneta. Miglior realizzatore della serata Nick perkins con 16 punti, ma la formazione di casa porta ben sette giocatori in doppia cifra. SportFace.