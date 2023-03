Highlights Brescia-Milano 83-74 | Serie A1 basket 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 26 marzo 2023)batte83-74 nella 23ª giornata diA1 di. Grande partita in fase offensiva dei ragazzi di Magro che, dopo un primo quarto disastroso, rimontano uno svantaggio di 10 punti ae dominano la gara dal terzo quarto in poi. Successo fondamentale in chiave salvezza per, che sale a 9 vittorie e 14 sconfitte aumentando il margine sulla retrocessione a 2 vittorie.si allontana a 2 vittorie dalla Virtus Bologna, che oggi ha battuto Pesaro in casa. SportFace.