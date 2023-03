Harry Styles ed Emily Ratajkowski sono fidanzati? Il video del bacio appassionato in strada diventa virale (Di domenica 26 marzo 2023) Sembra proprio che ci sia una nuova coppia nello star system. Almeno, così si direbbe guardando questo video che immortala un bacio appassionato tra la topmodel Emily Ratajkowski e il cantante Harry Styles. I due sono stati “paparazzati” mente si baciavano per le strade di Tokyo, in Giappone, scambiandosi sguardi d’amore e teneri sorrisi: neanche a dirlo, le immagini hanno fatto presto il giro del mondo, mandando in delirio i fan, colti di sorpresa dall’insolita coppia. D’altra parte, il cantante ex One Direction si è lasciato da poco con Olivia Wilde e in questi mesi gli erano stati attribuiti una serie di flirt, ma mai il suo nome era stato accostato a quello della modella inglese, fresca di divorzio dal padre di suo figlio, Sebastian Bear-McClard. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Sembra proprio che ci sia una nuova coppia nello star system. Almeno, così si direbbe guardando questoche immortala untra la topmodele il cantante. I duestati “paparazzati” mente si baciavano per le strade di Tokyo, in Giappone, scambiandosi sguardi d’amore e teneri sorrisi: neanche a dirlo, le immagini hanno fatto presto il giro del mondo, mandando in delirio i fan, colti di sorpresa dall’insolita coppia. D’altra parte, il cantante ex One Direction si è lasciato da poco con Olivia Wilde e in questi mesi gli erano stati attribuiti una serie di flirt, ma mai il suo nome era stato accostato a quello della modella inglese, fresca di divorzio dal padre di suo figlio, Sebastian Bear-McClard. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... h3takuso : mi sono svegliata ancora ubriaca da ieri sera and I'm having the time of my life con i tweet su harry styles - GayVodxaa : RT @hurricharry: Il multiverso è aprire Twitter e vedere harry styles che limona emrata in un parcheggio come un qualsiasi maranza fuori sc… - sarloueh : @ScriccioLou ero ad un diciottesimo, ma nella limousine solo musica a palla (il festeggiato ha messo solo canzoni d… - moltoitaliana : Se Emrata ha lasciato Eric Andre per Harry Styles sarò molto delusa :( - tommoxcliff : Christian che da il buongiorno ascoltando Harry Styles>>> -