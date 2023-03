Hadiara Gudiebre la sorella di Abba ucciso a sprangate: "Ci sono voluti 15 anni per una targa in sua memoria solo perché mio fratello era nero" (Di domenica 26 marzo 2023) Intervista alla sorella del giovane ucciso nel 2008 in via Zuretti: "È una storia scomoda la nostra, non fa piacere sentire che Milano è una città razzista" Leggi su repubblica (Di domenica 26 marzo 2023) Intervista alladel giovanenel 2008 in via Zuretti: "È una storia scomoda la nostra, non fa piacere sentire che Milano è una città razzista"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_milano : Hadiara Gudiebre la sorella di Abba ucciso a sprangate: 'Ci sono voluti 15 anni per una targa in sua memoria solo p… - TerrinoniL : Hadiara Gudiebre la sorella di Abba ucciso a sprangate: 'Ci sono voluti 15 anni per una targa in sua memoria solo p… -