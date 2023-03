Hacker in azione, nuovo attacco al sito internet dell'Atac (Di domenica 26 marzo 2023) nuovo attacco cyber ai sistemi Atac dopo quello avvenuto mercoledì scorso. Come fa sapere la stessa azienda per la mobilità, «il sito internet di Atac ha subito alcuni rallentamenti e limitazioni di funzionalità che sono stati mitigati dalle contromisure adottate nei giorni scorsi». «I tecnici Atac stanno completando gli interventi. La normalizzazione nella fruizione del sito è prevista in breve tempo - conclude Atac - Gli altri servizi non hanno subito conseguenze. Tutte le linee sono regolari». Il nuovo attacco Hacker al sito internet dell'azienda romana della mobilità segue di qualche ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 marzo 2023)cyber ai sistemidopo quello avvenuto mercoledì scorso. Come fa sapere la stessa azienda per la mobilità, «ildiha subito alcuni rallentamenti e limitazioni di funzionalità che sono stati mitigati dalle contromisure adottate nei giorni scorsi». «I tecnicistanno completando gli interventi. La normalizznella fruizione delè prevista in breve tempo - conclude- Gli altri servizi non hanno subito conseguenze. Tutte le linee sono regolari». Ilal'azienda romanaa mobilità segue di qualche ...

