Ha violato il decreto L' Ong viene messa in stato di fermo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancoScarsell2 : A Lampedusa la nave, Louise Michel, dell'omonima Ong, finanziata da Banksy,il noto street-artist,è in stato di ferm… - Marcell35940600 : @Agenzia_Ansa Avete violato il decreto? Adesso è inutile lamentarsi - Nerofumo1 : La @MVLouiseMichel è sotto sequestro a Lampedusa dopo aver tratto in salvo 180 migranti nel canale di Sicilia. La… - ZPeppem : RT @mariobianchi18: Il #20marzo 1995 il governo vara il decreto sull’uso dei mass media durante le campagne elettorali, la cosiddetta #parc… - mariobianchi18 : Il #20marzo 1995 il governo vara il decreto sull’uso dei mass media durante le campagne elettorali, la cosiddetta… -

La nave Louise Michel, di proprietà dell'artista Bansky, è dalla tarda mattinata sotto sequestro, per averil nuovoanti flussi. "C i impediscono di lasciare il porto e prestare ...La nave Louise Michel, di proprietà dell'artista Bansky, è dalla tarda mattinata sotto sequestro, per averil nuovoanti flussi. "C i impediscono di lasciare il porto e prestare ...commenta Nel porto di Lampedusa la nave Louise Miche l, dell'omonima Ong, finanziata da Banksy , il noto street - artist, è in stato di fermo per averle norme del nuovo. Lo riferiscono gli stessi attivisti spiegando che non è stata data alcuna spiegazione ufficiale dalle autorità che, dice la Ong, 'ci impediscono di lasciare il ...

Louise Michel, la nave finanziata da Banksy in stato di fermo a ... Fanpage.it

L'Ong si trova in stato di fermo nel porto di Lampedusa per presunte violazioni del decreto sull'immigrazione. Nelle scorse ore l'equipaggio aveva salvato altre 67 persone da due barche, una delle ...Ha violato il nuovo decreto del governo Meloni, anche se non è ancora stato comunicato in forma ufficiale in che modo. Ieri la nave ha salvato 180 persone. La nave Louise Michel, finanziata ...