Ha un malore in casa, anziana salvata dai Vigili del Fuoco (Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Un’anziana è stata tratta in salvo all’interno della sua abitazione al sesto piano di un palazzo di via Dante in pieno centro ad Avellino. L’allarme è scattato dopo che la donna in seguito ad un malore non rispondeva più a vicini e familiari. Sul posto immediato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del comando di Avellino. I caschi rossi, entrati da un balcone, hanno evitato il peggio. Sul posto anche gli agenti della Sezione Volanti della Questura. L’anziana donna è stata trasportata al Moscati di Avellino per accertamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Un’è stata tratta in salvo all’interno della sua abitazione al sesto piano di un palazzo di via Dante in pieno centro ad Avellino. L’allarme è scattato dopo che la donna in seguito ad unnon rispondeva più a vicini e familiari. Sul posto immediato l’arrivo deideldel comando di Avellino. I caschi rossi, entrati da un balcone, hanno evitato il peggio. Sul posto anche gli agenti della Sezione Volanti della Questura. L’donna è stata trasportata al Moscati di Avellino per accertamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

