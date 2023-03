Gwyneth Paltrow a processo per un incidente sugli sci si difende | “L’ho sentito che premeva il suo corpo contro di me | pensavo fosse un pervertito”

(Di domenica 26 marzo 2023)è salita sul banco dei testimoni venerdì 24 marzo nelcivile che la vede accusata di essersi schiantata, mentre sciava,un ottico optometrista in pensione nel 2016, causandogli presumibilmente danni permanenti. L’attrice, presente nell’aula di Park City nello Utah, ha ascoltato le deposizioni dei testimoni chiamati dagli avvocati che rappresentano il suo accusatore, Terry Sanderson. E ha ribadito di non essere responsabile dell’.I ricordi die Sanderson sull’evento sono quasi completamente diversi. I giurati devono decidere seabbia agito con negligenza durante l’. Per tutta la durata del, il team legale di Sanderson ha tentato di dipingere l’ottico 76enne ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Gwyneth Paltrow, processo per l’incidente sugli sci - Luxgraph : Gwyneth Paltrow, processo per l’incidente sugli sci: la testimonianza shock - infoitcultura : Gwyneth Paltrow alla sbarra per processo su incidente di sci - infoitcultura : Gwyneth Paltrow a processo per un incidente sugli sci nel 2016 - inarteziogio : RT @Alfons0Party: La canzone preferita di Gwyneth Paltrow è Portami a ballare -

Leggi Anchee la dieta delle "Almond mom", le mamme pronte a tutto per un fisico perfetto. L'esperto: 'Mi aspetto che fra qualche mese non starà tanto bene' In molti Paesi e città si ...... prime immagini LE IMMAGINI Fotogallery -a processo nello Utah La prima moglie Carla Cipriani, sorella di Arrigo Cipriani, il patron del marchio veneziano della ristorazione divenuto ...... non farti incantare dalle pubblicità Se tuo figlio è gay, ecco cosa puoi fare: un aiuto concreto se ti trovi in difficoltà, in cosa consiste la sua dieta Almond mom

Gwyneth Paltrow, processo per l’incidente sugli sci: la testimonianza shock Tuttosport

Gwyneth Paltrow rischia di dover pagare 300mila dollari di risarcimento per un incidente sugli sci avvenuto nel 2016 nello Utah. L'attrice, 50 anni, ha testimoniato nel processo che la coinvolge… ...Gwyneth Paltrow alla sbarra per testimoniare al processo riguardante l'incidente in montagna con uno sciatore. L'attrice era andata via senza prestare soccorso perché era convinta che l'uomo la ...