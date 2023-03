Guidi (Gazzetta): «Dybala non può fare causa alla Juve, al massimo un arbitrato» (Di domenica 26 marzo 2023) Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della situazione della Juventus in campo e fuori dal campo Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della situazione della Juventus affrontando anche la questione Paulo Dybala. Dybala – «Qui è complessa la questione ma per un semplice motivo: Dybala ha firmato un accordo con la Juve, poi non depositato in Lega, che è uno dei punti cardine dell’accusa dei pm sulla seconda manovra stipendi. Ma Dybala non può fare una causa, al massimo un arbitrato (che A costa e B ha un sistema diverso). Secondo me, la richiesta di risarcimento danni per il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Marco, giornalista de Ladello Sport, ha parlato della situazione dellantus in campo e fuori dal campo Marco, giornalista de Ladello Sport, ha parlato della situazione dellantus affrontando anche la questione Paulo– «Qui è complessa la questione ma per un semplice motivo:ha firmato un accordo con la, poi non depositato in Lega, che è uno dei punti cardine dell’accusa dei pm sulla seconda manovra stipendi. Manon puòuna, alun(che A costa e B ha un sistema diverso). Secondo me, la richiesta di risarcimento danni per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roberto___1975 : Riguardando la conferenza di Allegri subito dopo Inter-Juve si puo' dire che l inviato della @Gazzetta_it Marco Gui… - MrKipli99455557 : @Gazzetta_it Non vorrei spegnere gli entusiasmi del Sig.Guidi me temo per lui e per il suo giornale che per quanto… - leomarche10 : @MarcoGuidi13 @Juv3Maxim @Gazzetta_it Mi stupisco che a gibboni come merdozzi, Guidi e la della balle ancora non abbiano tolto l’accredito - F1N1no : @JacksonDuper @MarcoGuidi13 @Basto1981 @La_Bianconera @Juv3Maxim @Gazzetta_it @RaiSport Guidi l'ho lodato una volta… - MicHeLeBaC2 : @MarcoGuidi13 @La_Bianconera @Michele12545705 @Juv3Maxim @Gazzetta_it @RaiSport Caro Guidi, quando lavori con la ga… -