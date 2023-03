Guerra nucleare, l'ambasciatore Stefanini: «Il rischio non è l'atomica, ma un conflitto allargato. E la Cina non può mediare» (Di domenica 26 marzo 2023) Armi tattiche nucleari in Bielorussia, minaccia reale o avvertimento a uso mediatico? «Nelle minacce di Putin è sempre difficile distinguere l?aspetto mediatico da quello... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 26 marzo 2023) Armi tattiche nucleari in Bielorussia, minaccia reale o avvertimento a uso mediatico? «Nelle minacce di Putin è sempre difficile distinguere l?aspetto mediatico da quello...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Buoni motivi per evitare il nucleare in #Ucraina. I media dominanti in Italia non fanno altro che ripetere che il b… - fattoquotidiano : La reazione di Mosca è stata durissima. Lo scontro nucleare è “a pochi passi” ha dichiarato il ministro della Difes… - mrctrdsh : La Terza guerra mondiale, quella nucleare, è vicina, vero? - Ieri la portavoce di Putin, Maria Zakharova, si è data… - Alessandro_B94 : @putino Lo fa solo perché è convinto che le sue minaccie di guerra nucleare funzionino ancora sull opinione pubblic… - CarlaFavilli : RT @VEParsi1: Sostenere che che le munizioni all'uranio impoverito avvicinino il passaggio alla guerra nucleare è semplicemente raccontare… -